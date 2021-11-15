امتلك شاليهك بالتقسيط واحسن نظام سداد في عين هيلز السخنه

(للبيع)
|استثمر فلوسك في قريةمن ارقي قري السخنه عين هيلز وحدات القريه كلها تري البحر وكمان خدمات علي اعلي مستوي 7 مطاعم كلها تري البحر عشان ترضي كل الاذواق وكمان وسائل نقل للتنقل داخل القريه زي الجولف كار عيادات متكامله مجهزه علي اعلي مستوي نوادي صحيه مجهزه مساحة الشاليه 56م(غرفه+ريسبشن+مطبخ امريكان+حمام) بمقدم 406000 بدون فوائد كلمنا اوابعتلنا واتس اب علي 01279848994 عشان تعرف اكتر وهنتواصل معاك فورا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شاهنده
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|عين هيلز- العين السخنه
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|406,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111446
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