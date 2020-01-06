امتلك شاليهك بالتقسيط المريح في السخنة

(للتقسيط)
|امتلك شاليهك في لاسيرينا ميني ايجيبت العين السخنة واستمتع بالفيو الرائع وبنماذج مصغرة من المعالم الحضارية ونهر النيل وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد ومساحة شاليهك 120م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وخدمات تانية كتير اتصل بينا علي 01279848994 وهنقولك باقي تفاصيل شاليهك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|275,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047891
122,000 جنيه
100 جنيه
202,000 جنيه
131,000 جنيه
166,000 جنيه
377,000 جنيه
101,000 جنيه
100 جنيه
150,000 جنيه
108,000 جنيه
128,000 جنيه
184,000 جنيه
98,000 جنيه
120,000 جنيه
197,000 جنيه