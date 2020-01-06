امتلك شاليهك بالتقسيط المريح في السخنة

(للتقسيط)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (السويس) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
امتلك شاليهك في لاسيرينا ميني ايجيبت العين السخنة واستمتع بالفيو الرائع وبنماذج مصغرة من المعالم الحضارية ونهر النيل وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد ومساحة شاليهك 120م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وخدمات تانية كتير اتصل بينا علي 01279848994 وهنقولك باقي تفاصيل شاليهك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 275,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/1/2020
رقم الإعلان: 2047891
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: لاسيرينا السخنة فرصة مميزة جدا للاستثمار - في السويس مصر

لاسيرينا السخنة فرصة مميزة جدا للاستثمار

(للبيع)

- في السويس مصر

فرصة مميزة جدا جت لحد عندك امتلك واستثمر في لاسيرينا السخنة وزود دخلك وكمان ممكن تصيف في اي وقت في ا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

122,000 جنيه

6/1/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع في موقع تحفة على البحر مباشرة في السخنة - في السويس مصر

شاليه للبيع في موقع تحفة على البحر مباشرة في السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليه للبيع في موقع تحفة على البحر مباشرة في السخنة المساحة: 135 م الدور: تاني برووف التشطيب: سوبر .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

100 جنيه

6/1/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع بروف ع الاكوا بارك فى السخنة - في السويس مصر

شاليه للبيع بروف ع الاكوا بارك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه 100م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +حمام ) بروف ع اجمل اكوا بارك وقري.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

202,000 جنيه

6/1/2020
صورة الاعلان: برفاهية امتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

برفاهية امتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش الرفاهية والجمال وامتلك شاليهك وسط احتياجاتك مطاعم وكافيهات واكوا بارك وحمامات سباحة وملاهى ومول.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

131,000 جنيه

6/1/2020
صورة الاعلان: استمتع باجمل لفة باليخت فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

استمتع باجمل لفة باليخت فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

استمتع باجمل لفة باليخت فى لاسيرينا بالم بيتش وامتلك شاليه 115 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

166,000 جنيه

5/1/2020
صورة الاعلان: يلا بسرعة تعالى امتلك شاليه بالفرش فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

يلا بسرعة تعالى امتلك شاليه بالفرش فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

بسرعة الحق امتلك شاليه بالفرش فى لاسيرينا بالم بيتش 170م تشطيب سوبر لوكس (4 غرف نوم منهم غرفة ماستر .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

377,000 جنيه

5/1/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: بتحب رحلات اليخت يبقي تمتلك في لاسرينا السخنة - في السويس مصر

بتحب رحلات اليخت يبقي تمتلك في لاسرينا السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

بأمتلاكك شاليهك في السخنة هتقدر تروح رحلات باليخت في اي وقت براحتك وكمان هتستمتع بالاكوا بارك وحماما.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

101,000 جنيه

5/1/2020
صورة الاعلان: شالية للبيع في موقع مميز جدا على البحر في العين السخنة 100 متر دور أرضي بجا - في السويس مصر

شالية للبيع في موقع مميز جدا على البحر في العين السخنة 100 متر دور أرضي بجا

(للبيع)

- في السويس مصر

شالية للبيع في موقع مميز جدا على البحر في العين السخنة 100 متر دور أرضي بجاردن الاستلام في خلال 6 شه.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

100 جنيه

4/1/2020
صورة الاعلان: امتلك اجمل شاليه في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

امتلك اجمل شاليه في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك اجمل شاليه في لاسيرينا السخنة علي اجمل فيو في السخنة وجمب كل خدماتك اكوا بارك وحمامات سباحة وم.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

150,000 جنيه

4/1/2020
صورة الاعلان: في لاسيرينا السخنة هتمتلك شاليهك علي اكبر اكوا بارك - في السويس مصر

في لاسيرينا السخنة هتمتلك شاليهك علي اكبر اكوا بارك

(للتقسيط)

- في السويس مصر

في قرية لاسيرينا السخنة هتمتلك شاليهك علي اكبر اكوا بارك في السخنة وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومول.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

108,000 جنيه

4/1/2020
صورة الاعلان: ليه تروح اكوا بارك يوم و تكلف نفسك لما ممكن تكون جمب شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

ليه تروح اكوا بارك يوم و تكلف نفسك لما ممكن تكون جمب شاليهك فى السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك 90م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +حمام )جمب اكبر اكوا بارك فى السخن.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

128,000 جنيه

4/1/2020
صورة الاعلان: تعالى استثمر وامتلك فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

تعالى استثمر وامتلك فى لاسيرينا بالم بيتش

(للتقسيط)

- في السويس مصر

يلا تعالى السخنة وامتلك شاليه بحديقة رائعة 110م (2 غرفة نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ امريكى ) واستمتع ب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

184,000 جنيه

4/1/2020
صورة الاعلان: استمتع بالخصوصية وامتلك في شاليهك في السخنة - في السويس مصر

استمتع بالخصوصية وامتلك في شاليهك في السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في السخنة واستمتع بالخصوصية والرفاهية وكمان خدماتك كلها جمب شاليهك من حمامات سباحة واكو.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

98,000 جنيه

2/1/2020
صورة الاعلان: هتستمتع بأجمل فيو من الرووف بشاليهك في السخنة - في السويس مصر

هتستمتع بأجمل فيو من الرووف بشاليهك في السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك بالرووف في لاسيرينا ميني ايجيبت واستمتع بأجمل فيو من الرووف وكمان هتستمتع بنماذج مصغرة .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

2/1/2020
صورة الاعلان: السعادة ليها طعم جديد بامتلاك شاليه فى السخنة - في السويس مصر

السعادة ليها طعم جديد بامتلاك شاليه فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش السعادة من جديد وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش وسط كل خدماتك اكوا بارك وحمامات سباحة ومرسى .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

197,000 جنيه

2/1/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager