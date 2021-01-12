امتلك شاليهك بارقي قري راس سدر

(للبيع)
|امتلك شاليه بروف وعيش احلي مصيف -استمتع بارقي خدامات القرية:نادي صحي به أفضل المتخصصين نادي أجتماعي وجود جواف كار للتنقل في القريه بسهوله وراحه شاليه بمساحة 84 مكون من (2غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+روف) تعاقد الانو بالتقسيط على اطول فترات السداد الحق دلوقتى و كلمنا و اعرف تفاصيل اكتر على : 01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|84,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079820
84,000 جنيه
84,000 جنيه
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