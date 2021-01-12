امتلك شاليهك بارقي قري راس سدر

امتلك شاليه بروف وعيش احلي مصيف -استمتع بارقي خدامات القرية:نادي صحي به أفضل المتخصصين نادي أجتماعي وجود جواف كار للتنقل في القريه بسهوله وراحه شاليه بمساحة 84 مكون من (2غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+روف) تعاقد الانو بالتقسيط على اطول فترات السداد الحق دلوقتى و كلمنا و اعرف تفاصيل اكتر على : 01013937774