امتلك شاليهك باجمل فيو ع البحر فى الجلالة

استمتع باجمل فيو ع البحر فى السخنة وامتلك شاليه 95 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) قريب من ملعب الجولف و مبني للخدمات و منطقة تجارية ترفيهية عشان تصيف وتعيش فى رفاهية و هدوء مع اجمل بحر ب115 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى الجلالة واستمتع باجمل فيو للبحر