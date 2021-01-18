امتلك شاليهك باجمل فيو ع البحر فى الجلالة

(للبيع)
|استمتع باجمل فيو ع البحر فى السخنة وامتلك شاليه 95 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) قريب من ملعب الجولف و مبني للخدمات و منطقة تجارية ترفيهية عشان تصيف وتعيش فى رفاهية و هدوء مع اجمل بحر ب115 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى الجلالة واستمتع باجمل فيو للبحر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|سكاى سيتى السخنة- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|115,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080503
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