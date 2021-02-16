امتلك شاليهك النهاردة تشطيب سوبر لوكس فى راس سدر

(للبيع)
|النهاردة هتستلم شاليهك تشطيب سوبر لوكس قريب من حمامات السباحة و اكوا بارك و كافيهات شاليه 115 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) بمقدم 189 الف و الباقى بالتقسيط ع 5 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فورى فى جولدن بيتش راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|189,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084079
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