امتلك شاليهك النهاردة تشطيب سوبر لوكس فى راس سدر

النهاردة هتستلم شاليهك تشطيب سوبر لوكس قريب من حمامات السباحة و اكوا بارك و كافيهات شاليه 115 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) بمقدم 189 الف و الباقى بالتقسيط ع 5 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فورى فى جولدن بيتش راس سدر