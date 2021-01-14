امتلك شاليهك الخاص وسط كل الخادمات اللي نفسك فيه بمقدم62 الف بس

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صورة الاعلان: امتلك شاليهك الخاص وسط كل الخادمات اللي نفسك فيه بمقدم62 الف بس - في جنوب سيناء مصر

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في روزا هتمتلك شاليهك الخاص بالتقسيط المريح وبدون فوايد وسط كل خدمات اللي بتحلم بيها انت وافراد اسرتك من اكوابارك وحمامات سباحة ومنطقة العاب للاطفال بمقدم 62 الف بسمكون من (غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+جاردن) الحق دلوقتى و احجز شاليهك معانا فى ارقي قري راس سدر و كلمنا و اعرف تفاصيل اكتر على :01013937774
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01013937774

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 62,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/1/2021
رقم الإعلان: 2079971
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13/1/2021
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13/1/2021
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العنوان:

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القسم: 

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13/1/2021
صورة الاعلان: شاليه علي اجمل فيو بحر كامل في العين السخنة - في جنوب سيناء مصر

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(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

89,000 جنيه

13/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بارقي قري راس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بارقي قري راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه بروف وعيش احلي مصيف -استمتع بارقي خدامات القرية:نادي صحي به أفضل المتخصصين نادي أجتماعي .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

13/1/2021
صورة الاعلان: شاليهك بروف في روزا ريزورت باسعار رمزية - في جنوب سيناء مصر

شاليهك بروف في روزا ريزورت باسعار رمزية

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

في روزا براس سدر هتلاقي كل اللي بتحلم بيه -استمتع بارقي خدامات القرية: نادي صحي به أفضل المتخصصين ن.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

12/1/2021
صورة الاعلان: استثمر امن مستقبل الاولاد بامتلاك شاليه في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

استثمر امن مستقبل الاولاد بامتلاك شاليه في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

اقل مقدم+قسط علي قد الايد وبدون فوايد +استثمار=شاليه الاحلام المعادلة صعبه بس مش مستحيله مع روزا شال.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

12/1/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع تشطيب سوبر لوكس بجاردن في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع تشطيب سوبر لوكس بجاردن في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بجاردن قي قري سياحية متكاملة الخدامات من الخيل ومرسي للصيد ومرسي لليخوت ومسجد ومجمع ك.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

115,000 جنيه

11/1/2021
صورة الاعلان: شاليه بروف كبير لحفلات الشواه في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه بروف كبير لحفلات الشواه في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

11/1/2021
صورة الاعلان: شاليهك بجاردن في راس سدر باسعار رمزية - في جنوب سيناء مصر

شاليهك بجاردن في راس سدر باسعار رمزية

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

بمقدم 62 الف بس وانظمة سداد متنوعة هتعيش مصيفك اللي بتحلم بيه بامتلك شاليه بجاردن واسع علي بحر هاد.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

11/1/2021
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