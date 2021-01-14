امتلك شاليهك الخاص وسط كل الخادمات اللي نفسك فيه بمقدم62 الف بس

في روزا هتمتلك شاليهك الخاص بالتقسيط المريح وبدون فوايد وسط كل خدمات اللي بتحلم بيها انت وافراد اسرتك من اكوابارك وحمامات سباحة ومنطقة العاب للاطفال بمقدم 62 الف بسمكون من (غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+جاردن) الحق دلوقتى و احجز شاليهك معانا فى ارقي قري راس سدر و كلمنا و اعرف تفاصيل اكتر على :01013937774