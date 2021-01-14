امتلك شاليهك الخاص وسط كل الخادمات اللي نفسك فيه بمقدم62 الف بس

(للتقسيط)
|في روزا هتمتلك شاليهك الخاص بالتقسيط المريح وبدون فوايد وسط كل خدمات اللي بتحلم بيها انت وافراد اسرتك من اكوابارك وحمامات سباحة ومنطقة العاب للاطفال بمقدم 62 الف بسمكون من (غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+جاردن) الحق دلوقتى و احجز شاليهك معانا فى ارقي قري راس سدر و كلمنا و اعرف تفاصيل اكتر على :01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|62,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079971
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