امتلك شالية للبيع علي شواطئ راس سدر

امتلك شاليهك واستمتع بالمميزات الخاصة انت واسرتك بفيو رائع علي البحر مساحة 90 م تشمل (2 غرفه + 2 حمام +رسبشن + مطبخ تصميم امريكي +مساحة جاردن 60م ) وكمان قريبة من حمامات السباحة والمطاعم والكافيهات وخدمات تانيه كتير كل ده في موسي كوست راس سدر باقل مقدم و الباقي بالتقسيط على 8 سنين بدون فوائد في موسي كوست راس سدر مستني اي يلا كلمني فون او تس اب علي (01279848994 ) واعرف تفاصيل اكتر راس سدر