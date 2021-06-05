امتلك شالية للبيع علي شواطئ راس سدر

(للبيع)
|امتلك شاليهك واستمتع بالمميزات الخاصة انت واسرتك بفيو رائع علي البحر مساحة 90 م تشمل (2 غرفه + 2 حمام +رسبشن + مطبخ تصميم امريكي +مساحة جاردن 60م ) وكمان قريبة من حمامات السباحة والمطاعم والكافيهات وخدمات تانيه كتير كل ده في موسي كوست راس سدر باقل مقدم و الباقي بالتقسيط على 8 سنين بدون فوائد في موسي كوست راس سدر مستني اي يلا كلمني فون او تس اب علي (01279848994 ) واعرف تفاصيل اكتر راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nevin
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|137,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096278
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