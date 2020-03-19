امتلك شالية في المونت الجلالة العين السخنة ب 5% مقدم وتقسيط بدون فوايد

(للبيع)
|فرصة متتعوضتش امتلك شالية في المونت الجلالة العين السخنة بمقدم 5% وتقسيط 10 سنين بدون فوايد ابعتلي رسالة او كلمني علي موبايل رقم 01010156690
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد
|التليفون:
|01010156690
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|العنوان:
|- العين السخنة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,900,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056664
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