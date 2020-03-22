امتلك شالية في المونت الجلالة العين السخنة بافضل مقدم في مصر

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تفاصيل الإعلان
بمقدم 5% امتلك شالية في المونت العين السخنة وقسط الباقي علي 10 سنين بدون فوايد الشالية تشطيب سوبر لوكس ومطبخ كامل وتكييفات لتفاصيل اكتر كلمني علي موبايل رقم 01010156690
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد
التليفون: 01010156690

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - التجمع الخامس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/3/2020
رقم الإعلان: 2056698
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امتلك في مراسي شالية 123 متر + 16 متر تراس

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22/3/2020
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20/3/2020
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2/3/2020
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شاليهك في السخنة في مكان مميز جدا وعندنا احنا وبس

(للبيع)

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4/2/2020
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27/1/2020
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13/1/2020
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12/1/2020
صورة الاعلان: ابتدي السنة الجديدة وانت ممتلك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

ابتدي السنة الجديدة وانت ممتلك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

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29/12/2019
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