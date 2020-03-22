امتلك شالية في المونت الجلالة العين السخنة بافضل مقدم في مصر

(للبيع)
|بمقدم 5% امتلك شالية في المونت العين السخنة وقسط الباقي علي 10 سنين بدون فوايد الشالية تشطيب سوبر لوكس ومطبخ كامل وتكييفات لتفاصيل اكتر كلمني علي موبايل رقم 01010156690
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد
|التليفون:
|01010156690
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056698
اتصل
اتصل
19,500 جنيه
112,000 جنيه
1,600,000 جنيه
140,000 جنيه
1,500,000 جنيه
158,000 جنيه