امتلك شالية بفيو على البحرفى راس سدر بمقدم بسيط

(للبيع)
|فى لاسيرينا باى هتصحي كل يوم والبحر قدامك دة لاننا جبنالك البحر لحد عندك قدام شاليهك استمتع بشالية مساحة 75م دور اول بتراس متقسم ل(2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكى) وعشان استمتاعك يكون كامل القرية مزودة بخدمات مختلفة منها:•بحيرات صناعية •منطقة العاب •تراك للدراجات •مارينا للصيد ومرسي لليخوت طبعا غير الخدمات الكتييييير المختلفة يلا مستني اية الحق احجز وحدتك بمقدم 70 الف والباقى بالتقسيط المريح وكلمنا او ابعتلنا واتس اب على:01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|greenstone
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|راس سدر, Ras Sidr- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|70,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/11/2021
|رقم الإعلان:
|2109929
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