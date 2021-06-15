امتلك شالية بفيو رائع في عيـن هـيلـز السخنه

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شالية بفيو رائع في عيـن هـيلـز السخنه - في السويس مصر

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عيش حياة الرفاهية في قرية تقع أعلى جبل برؤية بانورامية ولا أروع للبحر، وحولك البحيرات والشلالات المتساقطة وكأنك وسط أجواء طبيعية على أجمل جزر العالم، ولكن بتواجد كافة الخدمات الرئيسية والترفيهية من حولك، مع تصميمات أوروبية فاخرة للوحدات ومساحات خضراء مساحة 182م تشمل ( 3 غرف + 2 حمام + تراس + مطبخ تصميم امريكي + رسبيشن ) باقل نظام سداد وتشطيب سوبر لوكس بالتكيفات و حديقة خاصة وخدمه استقبال وتضم عين هيلز المطاعم والكافيهات والمتنزهات وخدمات تانية كتير كلمنا علي الفون او الوتس اب (01279848994)
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: nevin
التليفون: 01279848994

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العنوان: العين السخنة- العين السخة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 381,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 16/6/2021
رقم الإعلان: 2097170
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5/6/2021
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(للبيع)

- في السويس مصر

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5/6/2021
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(للبيع)

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العنوان:

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3/6/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع بالعين السخنه sea view بالتقسيط المريح - في السويس مصر

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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

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2/6/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه بخدمات فندقيه في ارقى قرى العين السخنه - في السويس مصر

امتلك شاليه بخدمات فندقيه في ارقى قرى العين السخنه

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك واستمتع بخدمات فندقيه ع البحر وعيش حياة سعيده انت واسرتك 50م ااستديو(غرفه+حمام+مطبخ امر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

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2/6/2021
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امتلك شاليه بفيو ع حمام سباحة فى بالم بيتش السخنة

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- في السويس مصر

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السويس - مصر
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1/6/2021
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