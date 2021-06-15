امتلك شالية بفيو رائع في عيـن هـيلـز السخنه

عيش حياة الرفاهية في قرية تقع أعلى جبل برؤية بانورامية ولا أروع للبحر، وحولك البحيرات والشلالات المتساقطة وكأنك وسط أجواء طبيعية على أجمل جزر العالم، ولكن بتواجد كافة الخدمات الرئيسية والترفيهية من حولك، مع تصميمات أوروبية فاخرة للوحدات ومساحات خضراء مساحة 182م تشمل ( 3 غرف + 2 حمام + تراس + مطبخ تصميم امريكي + رسبيشن ) باقل نظام سداد وتشطيب سوبر لوكس بالتكيفات و حديقة خاصة وخدمه استقبال وتضم عين هيلز المطاعم والكافيهات والمتنزهات وخدمات تانية كتير كلمنا علي الفون او الوتس اب (01279848994)