(للبيع)
|امتلك دوبلكس في العاصمه الاداريه بالحي السفارات مساحه دوبلكس: 355متر + جاردن 106متر (4غرف _ مطبخ + ريسبشن _ 2 حمام) تعاقد مقدم: 505000 وقسط علي 7 سنين مميزات المشروع _امن24ساعه _ جيم _ كافيات _ مطاعم لمزيد من التفاصيل : 01033684319 متاح واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nada
|التليفون:
|01033684319
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه- الحي السفارات
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|505,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080080
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