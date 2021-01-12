(للبيع)
|امتلك دوبلكس في العاصمه الاداريه الحي الدبلوماسي النهر الاخضر مساحه :251متر + جاردن 38 ( 3غرف نوم _ مطبخ _ حمام_ ريسبشن ) مقدم تعاقد : 394000والباقي علي 7سنين خدمات المشروع _امن24ساعه _جيم _مطاعم _جامعات لمزيد من التفاصيل : 01033684319 ـ متاح واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nada
|التليفون:
|01033684319
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الحي الدبلوماسى- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|394,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079746
263,000 جنيه
999,000 جنيه
-1 جنيه
173,000 جنيه
775,000 جنيه
775,000 جنيه
144,000 جنيه
131,000 جنيه
163,000 جنيه
177,000 جنيه
570,000 جنيه
12,000 جنيه
12,000 جنيه
505,000 جنيه
2,413,119 جنيه