امتلك بيتك التانى فى السخنة بمقدم 150 الف

دقايق من بوابات السخنة هتكون فى بيتك التانى على بحر السخنة ، فى قريتنا هتمتلك شاليهك برؤية مميزة للبحر من كل الغرف ، هيكون بيتك التانى كمان لان حواليك كل الخدمات اللى ممكن تحتاجها حواليك مولات – مطاعم – كافيهات – جيم – نوادى – كلوب هاوس ، بالاضافة لخدمات المتعة والترفيه (اكوا بارك – انفنتى بول – حمامات سباحة – ملاعب شاطئية – سينما شاطئية ) ، شاليهك كامل التشطيب بمقدم 150 الف وتقسيط على 8 سنين .