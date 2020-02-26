امتلك بيتك التانى فى السخنة بمقدم 150 الف

(للبيع)
|دقايق من بوابات السخنة هتكون فى بيتك التانى على بحر السخنة ، فى قريتنا هتمتلك شاليهك برؤية مميزة للبحر من كل الغرف ، هيكون بيتك التانى كمان لان حواليك كل الخدمات اللى ممكن تحتاجها حواليك مولات – مطاعم – كافيهات – جيم – نوادى – كلوب هاوس ، بالاضافة لخدمات المتعة والترفيه (اكوا بارك – انفنتى بول – حمامات سباحة – ملاعب شاطئية – سينما شاطئية ) ، شاليهك كامل التشطيب بمقدم 150 الف وتقسيط على 8 سنين .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Heba
|التليفون:
|01276211689
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنه
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054265
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