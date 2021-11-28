امتلك بخصم 50000 جنية وحدتك 230م بالتقسيط فى التجمع الخامس

فرصتك للاستثمار بخصم 50000جنية امتلك واسكن بالتجمع الخامس على شارع رئيسي ومحور محمد فى ارقي احياء بيت الوطن للبيع بالتقسيط بمساحة 230متر باقل مقدم 15% وانظمة سداد متنوعة حتي 72 شهر .وتملك علي بعد خطوات من النادي الأهلي ونادي الشرطة والجزيره / ودقائق من الجامعة الامريكية وشارع التسعين والعاصمه الاداريه / خطوات من شارع النوادي والمحور الموازي والفيو زون وقطار المونوريل / دور اول 《4غرف منها غرفة ماستر - غرفة معيشة - إستقبال 3 قطع - 3 حمام +