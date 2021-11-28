امتلك بخصم 50000 جنية وحدتك 230م بالتقسيط فى التجمع الخامس

(للبيع)
|فرصتك للاستثمار بخصم 50000جنية امتلك واسكن بالتجمع الخامس على شارع رئيسي ومحور محمد فى ارقي احياء بيت الوطن للبيع بالتقسيط بمساحة 230متر باقل مقدم 15% وانظمة سداد متنوعة حتي 72 شهر .وتملك علي بعد خطوات من النادي الأهلي ونادي الشرطة والجزيره / ودقائق من الجامعة الامريكية وشارع التسعين والعاصمه الاداريه / خطوات من شارع النوادي والمحور الموازي والفيو زون وقطار المونوريل / دور اول 《4غرف منها غرفة ماستر - غرفة معيشة - إستقبال 3 قطع - 3 حمام +
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|rtm
|التليفون:
|01050750088
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|العنوان:
|بيت الوطن الحى السادس- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,710,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/11/2021
|رقم الإعلان:
|2113237
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