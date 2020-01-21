امتلك بالعاصمة واسهر كل يوم في احلي مطاعم وكافيهات

(للبيع)
|هتسهر كل يوم في احلي مطاعم وكافيهات جمب شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة بأمتلاكك شقة في كمبوند green avenue وكمان هتستمتع بخدمات كتير جمب شقتك زي حمامات سباحة ونادي رياضي وجيم وجاكوزي وسبا وغيرهم كتير ومساحة الشقة 150م (3غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد اتصل علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|160,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049819
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