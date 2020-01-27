امتلك بالسخنة علي الاكوا وفرح اولادك

(للبيع)
|فرح اولادك وامتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة علي الاكوا بارك وهتستمتع انت وعيلتك وممكن صحابك يقضوا معاك الويك اند في شاليهك في السخنة وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخت وخدمات تانية كتير كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|102,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050652
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