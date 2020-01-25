امتلك بالسخنة شاليهك علي نهر النيل والاهرامات

(للبيع)
|امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة علي فيو الاهرامات وابو الهول والقلعة ومعالم حضارية كتير واجمل فيو علي نهر النيل والشاليه جمب كل الخدمات من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا لليصد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير وشاليهك 120م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأوقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد اتصل علي 01279848994 وامتلك في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|275,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050379
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