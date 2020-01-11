امتلك بأكبر مول بالعاصمة عيادتك تشطيب كامل بالتكييفات

(للتقسيط)
|عيادتك موجودة بأمبز مول في العاصمة وبقع المول وسط اميز الخدمات اللي هتخلي استثمارك ناجح ومميزات المول انه يقع امام وزارة المالية في الحي المالي و وبجانب مقرات البنوك الرئيسية مباشرة وبجانب محطة القطارات المركزية للعاصمة وعيادتك 60م تشطيب كامل بالتكييفات وبأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد متضيعش فرصة استثمار ناجح م ايدك وكلمنا علي 01279848994 واستثمر في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|174,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048519
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