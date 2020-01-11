امتلك بأكبر مول بالعاصمة عيادتك تشطيب كامل بالتكييفات

عيادتك موجودة بأمبز مول في العاصمة وبقع المول وسط اميز الخدمات اللي هتخلي استثمارك ناجح ومميزات المول انه يقع امام وزارة المالية في الحي المالي و وبجانب مقرات البنوك الرئيسية مباشرة وبجانب محطة القطارات المركزية للعاصمة وعيادتك 60م تشطيب كامل بالتكييفات وبأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد متضيعش فرصة استثمار ناجح م ايدك وكلمنا علي 01279848994 واستثمر في العاصمة