امتلك بأقل مقدم واطول فترة سداد في راس سدر

امتلك شاليهك في لاسيرينا باي وصيف في راس سدر براحتك في اي وقت وعلي اجمل فيو علي البحر وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في راس سدر