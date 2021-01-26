امتلك استوديو 50 م تشطيب كامل و الجراج مجانا بالعاصمة الادارية

افصل من الزحمة وامتلك استوديو بموقع مميز جدا بالعاصمة الادارية كامل التشطيب بالجراج و اشتراك النادى مجانا بجانب الكتدرائية و الحى الدبلوماسى استوديو 50 م ( غرفة نوم + حمام + ريسبشن + مطبخ + تراس ) ب69 الف مقدم و الباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد قريب من كل خدماتك حمامات سباحة وكافيهات ومول تجارى و خدمات تانية كتير يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وخد مكانك فى العاصمة الادارية الجديدة