امتلك استاند الون sea view بالتقسيط المريح وبدون فوايد خالص

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك استاند الون sea view بالتقسيط المريح وبدون فوايد خالص - في السويس مصر

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عيش حياة المشاهير وامتلك ستاند الون بفيو ع البحر وكريستال لاجون 230م (3غرف+رسيبشن واسع+مطبخ امريكان+3حمام) متشطب سوبر لوكس وكمان هيكون جنبك كل الخدمات اللي هتحتاجها حمامات سباحة ليك ولاسرتك اكوابارك مطاعم وكافيهات 2فندق 5نجوم بخدمات فندقيه نادي صحي spa & gym & Jacuzzi مارينا للصيد مرسى لليخوت امن وحراسه 24ساعه خدمات صيانه وتشغيل وخدمات تاني كتير مستني ايه كلمنا حالا ع 01279885336 فون او واتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: kholoud
التليفون: 01279885336

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المونت جلاله- العين السخة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 375,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/6/2021
رقم الإعلان: 2095939
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقتك بالقرب من المقر الرئاسي بالعاصمه الاداريه

شقتك بالقرب من المقر الرئاسي بالعاصمه الاداريه

(للبيع)

عيش حياة المشاهير واسكن في كمبوند ارمونيا وحقق حلمك انت وعيلتك شقتك 107م(غرفتين+رسيبشن+مطبخ+2حمام+ت.
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99,000 جنيه

2/6/2021
صورة الاعلان: امتلك شقتك في فترة العروض باقل مقدم

امتلك شقتك في فترة العروض باقل مقدم

(للبيع)

اسكن في ارقى كمبوند داخل العاصمه الاداريه بالقرب من منطقة الاستثمار 185م( 3غرف+مطبخ+3حمام+رسيبشن+lu.
العنوان:

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171,000 جنيه

2/6/2021
صورة الاعلان: شقه للبيع ع اجمل فيو حمامات سباحة ولاندسكيب

شقه للبيع ع اجمل فيو حمامات سباحة ولاندسكيب

(للبيع)

حقق حلمك انت وعيلتك وعيش حياة راقيه في كمبوند i-city التجمع 130م(غرفتين+2حمام+مطبخ+رسيبشن) وكل الخدم.
العنوان:

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213,000 جنيه

2/6/2021
صورة الاعلان: امتلك شقتك باسهل واطول انظمة سداد

امتلك شقتك باسهل واطول انظمة سداد

(للبيع)

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

110,000 جنيه

2/6/2021
صورة الاعلان: بتدور ع المتعه والاستثمار هتلاقيهم في كمبوند تاون جيت

بتدور ع المتعه والاستثمار هتلاقيهم في كمبوند تاون جيت

(للبيع)

زود دخلك وعيش حياة سعيده انت وعيلتك في اكثر المشاريع استثمارا بالعاصمه الادارية شقتك 187م(3غرف+2حما.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

200,000 جنيه

2/6/2021
صورة الاعلان: عيش حياة راقيه وامتلك وحدتك ع اجمل فيو

عيش حياة راقيه وامتلك وحدتك ع اجمل فيو

(للبيع)

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

198,000 جنيه

2/6/2021
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صورة الاعلان: مصنع يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم )

مصنع يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

مصنع يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيو.
العنوان:

الجيزة - مصر

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2/6/2021
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم

شركة تصنيع يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

شركة تصنيع يونيفورم امن ( 01003358542 )شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم ا.
العنوان:

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2/6/2021
صورة الاعلان: شالية للبيع فى ماونتن فيو الساحل الشمالى

شالية للبيع فى ماونتن فيو الساحل الشمالى

(للتقسيط)

شالية للبيع فى الساحل الشمالي راس الحكمة بقرية ماونتن فيو راس الحكمة مساحة 125 متر (غرفتين) بمقدم .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,300,000 جنيه

2/6/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه ع انقى شاطئ في الساحل الشمالي بالتقسيط المريح

امتلك شاليه ع انقى شاطئ في الساحل الشمالي بالتقسيط المريح

(للبيع)

عيش حياة المتعه والرفاهيه واستمتع ببحر صافي ونقي انت وعيلتك شاليه 120م( 3غرفة + رسيبشن +مطبخ امريكي+.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

163,000 جنيه

2/6/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع بالعين السخنه sea view بالتقسيط المريح

شاليه للبيع بالعين السخنه sea view بالتقسيط المريح

(للبيع)

امتلك شاليهك ع اجمل بحر وكمان بالقرب من جميع الخدمات اللي هتحتاجها شاليهك 100م(غرفتين+مطبخ امريكان+ر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

263,000 جنيه

2/6/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه بخدمات فندقيه في ارقى قرى العين السخنه

امتلك شاليه بخدمات فندقيه في ارقى قرى العين السخنه

(للبيع)

امتلك شاليهك واستمتع بخدمات فندقيه ع البحر وعيش حياة سعيده انت واسرتك 50م ااستديو(غرفه+حمام+مطبخ امر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

90,000 جنيه

2/6/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك ب10% مقدم وقسط الباقي بدون اي فوايد

امتلك شاليهك ب10% مقدم وقسط الباقي بدون اي فوايد

(للبيع)

حقق حلمك انت واولادك وامتلك شاليه ع بحر نقى وشاطئ رملي ناعم 105م(2 غرفة + رسيبشن +مطبخ امريكي+ 2 حم.
العنوان:

مطروح - مصر
القسم: 

199,000 جنيه

2/6/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع double view ع البحر بجاردن

شاليه للبيع double view ع البحر بجاردن

(للبيع)

امتلك شاليهك باطلاله ع البحر من اتجاهين بالقرب من جميع الخدمات شاليه 130متر بجاردن وفيو ع البحر(3غر.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

130,000 جنيه

2/6/2021
صورة الاعلان: عيش واستثمر شاليهك طول السنه وعيش حياة المتعه

عيش واستثمر شاليهك طول السنه وعيش حياة المتعه

(للبيع)

لحياة سعيده وكلها متعه ورافهيه امتلك شاليهك في راس سدر وصيف طول ايام السنه شاليه 56متر بجاردن (غرفه.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

56,000 جنيه

2/6/2021
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