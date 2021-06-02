امتلك استاند الون sea view بالتقسيط المريح وبدون فوايد خالص

(للبيع)
|عيش حياة المشاهير وامتلك ستاند الون بفيو ع البحر وكريستال لاجون 230م (3غرف+رسيبشن واسع+مطبخ امريكان+3حمام) متشطب سوبر لوكس وكمان هيكون جنبك كل الخدمات اللي هتحتاجها حمامات سباحة ليك ولاسرتك اكوابارك مطاعم وكافيهات 2فندق 5نجوم بخدمات فندقيه نادي صحي spa & gym & Jacuzzi مارينا للصيد مرسى لليخوت امن وحراسه 24ساعه خدمات صيانه وتشغيل وخدمات تاني كتير مستني ايه كلمنا حالا ع 01279885336 فون او واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|kholoud
|التليفون:
|01279885336
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|العنوان:
|المونت جلاله- العين السخة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|375,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095939
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