امتلك استاند ألون وتمتع بالخصوصية في عين هيلز

(للبيع)
|"فرصة تملك وحدتك المصيفية داخل عين هيلز العين السخنة الخلابة.تمنحك قرية عين هيلز العين السخنة برؤية بانورامية ولا أروع للبحر، وحولك البحيرات والشلالات المتساقطة وكأنك وسط أجواء طبيعية على أجمل جزر العالم،بتواجد كافة الخدمات الترفيهية من حولك، مع تصميمات أوروبية فاخرة للوحدات ومساحات خضراء وكريستال لاجونز تحقق الحد الأقصى من الرفاهية والخصوصية للملاك. مساحة 345م ( 4 غرف + 3 حمام + مطبخ +رسبيشن+جادن خاصة +تكيفات ) وتشطيب لوكس وباقل نظام سداد واستلام فورى وتبعد حوالي 12 كم فقط عن بوابات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nevin
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العين السخنة- العين السخة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|877,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/6/2021
|رقم الإعلان:
|2098307
299,000 جنيه
402,000 جنيه
310,000 جنيه
194,000 جنيه
123,000 جنيه
161,000 جنيه
381,000 جنيه
388,000 جنيه
290,000 جنيه
163,000 جنيه
280,000 جنيه
274,000 جنيه
394,000 جنيه
100,000 جنيه
175,000 جنيه