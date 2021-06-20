امتلك استاند ألون وتمتع بالخصوصية في عين هيلز

"فرصة تملك وحدتك المصيفية داخل عين هيلز العين السخنة الخلابة.تمنحك قرية عين هيلز العين السخنة برؤية بانورامية ولا أروع للبحر، وحولك البحيرات والشلالات المتساقطة وكأنك وسط أجواء طبيعية على أجمل جزر العالم،بتواجد كافة الخدمات الترفيهية من حولك، مع تصميمات أوروبية فاخرة للوحدات ومساحات خضراء وكريستال لاجونز تحقق الحد الأقصى من الرفاهية والخصوصية للملاك. مساحة 345م ( 4 غرف + 3 حمام + مطبخ +رسبيشن+جادن خاصة +تكيفات ) وتشطيب لوكس وباقل نظام سداد واستلام فورى وتبعد حوالي 12 كم فقط عن بوابات