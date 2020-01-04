(للبيع)
|امتلك اجمل شاليه في لاسيرينا السخنة علي اجمل فيو في السخنة وجمب كل خدماتك اكوا بارك وحمامات سباحة ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير وكمان في نماذج مصغرة من المعالم الحضارية اللي هتخلي مصيفك احلي وشاليهك ((65م)) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047603
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