امتاك شاليه في ارقي قري راس سدر ومتشلش هم الفرش

90دقيقه من القاهره هتقدر تقضي اجازه الاسبوع فيها بكل سهوله وسرعه العوده لمباشره اعمالك اليوميه وشاليهك بمساحه : 105م(2غرفه +ريسبشن +حمام +حديقه ) +جارؤدن مساحه الجاردن 94م استلام فوري والفرش هديه بالاضافه الي الخدمات مجموعة من حمامات السباحة تناسب الكبار و الصغار أكوابارك تناسب الكبار و الصغار ساحات مخصصه للجري والرياضه ولسه في مساحات تانيه كتيروخدمات اكتر كلمنا واتس او فون عشان تعرف اخر الاخبار0103929993