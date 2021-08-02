امتاك شاليه في ارقي قري راس سدر ومتشلش هم الفرش

(للبيع)
|90دقيقه من القاهره هتقدر تقضي اجازه الاسبوع فيها بكل سهوله وسرعه العوده لمباشره اعمالك اليوميه وشاليهك بمساحه : 105م(2غرفه +ريسبشن +حمام +حديقه ) +جارؤدن مساحه الجاردن 94م استلام فوري والفرش هديه بالاضافه الي الخدمات مجموعة من حمامات السباحة تناسب الكبار و الصغار أكوابارك تناسب الكبار و الصغار ساحات مخصصه للجري والرياضه ولسه في مساحات تانيه كتيروخدمات اكتر كلمنا واتس او فون عشان تعرف اخر الاخبار0103929993
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|marwa
|التليفون:
|01013929993
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|العنوان:
|ريفيرا, Rivera- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|213,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101333
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