امام فندق الماسة مباشرة امتلك محلك فى لافاييت مول

(للبيع)
|امتلك محلك فى اول مول تجارى بالكامل بالعاصمة الادارية امام فندق الماسة مباشرة واستمتع باكبر منطقة للتنزة والتسوق فى منطقة الداون تاون بمساحات متنوعة وباطول فترة سداد تصل الى 10 سنين بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك امام فندق الماسة مباشرة بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062611
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