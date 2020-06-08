امام فندق الماسة امتلك محلك فى Masa Mall

(للتقسيط)
|فى Masa Mall هتمتلك محلك امام فندق الماسة وقريب من منطقتي R7 &R 8 باكبر عائد استثمارى يصل الى 16 % بانظمة سداد مختلفة واقساط تصل الى 120 شهر بدون اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك فى Masa Mall
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|120,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060436
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