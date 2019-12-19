امام شارع عرضه 80م امتلك شقتك فى Town Gate

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امام شارع عرضه 80م امتلك شقتك فى Town Gate - في القاهرة مصر

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امام شارع عرضه 80م امتلك شقتك بالعاصمة الادارية وخليك قريب من مولات تجارية ومطاعم وكافيهات وبيوتى سنتر وممشى رياضى وسط اجمل المساحات الخضراء وكريستال لاجون شقتك 155 م (3غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +Dressing room +تراس ) باقل مقدم وبلتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية واحصل ع خصومات اخر السنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 162,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/12/2019
رقم الإعلان: 2045732
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18/12/2019
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18/12/2019
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18/12/2019
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18/12/2019
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(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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18/12/2019
صورة الاعلان: امتلك شقتك في العاصمة في موقع متميز - في القاهرة مصر

امتلك شقتك في العاصمة في موقع متميز

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة في موقع متميز وعلي فيو رائع وبالتقسيط المريح وبدون فوائد و وس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

185,000 جنيه

18/12/2019
صورة الاعلان: عشان مستقبلك مهم استثمر في green avenue العاصمة - في القاهرة مصر

عشان مستقبلك مهم استثمر في green avenue العاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

عشان مستقبلك مهم جبنالك استثمار ناجح في green avenue وجمب كل الخدمات مول تجارى ونادي رياضي وسوبر مار.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

185,000 جنيه

18/12/2019
صورة الاعلان: حياتك اجمل في green avenue العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

حياتك اجمل في green avenue العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك في green avenue العاصمة الادارية الجديدة وسط اللاند سكيب والنافورة الراقصة وكل احتياجاتك جمب ش.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

170,000 جنيه

18/12/2019
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العنوان:

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القسم: 

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17/12/2019
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