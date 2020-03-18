امام شارع رئيسى امتلك شقتك فى Town Gate

(للبيع)
|امتلك شقتك فى Town Gate بالعاصمة الادارية 170 م (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن +Dressing +مطبخ +3 حمام ) امام شارع رئيسى قريب من مولات تجارية وبيوتى سنتر ومطاعم وكافيهات ونادى رياضى ومستشفيات ومدارس كل ده بالتقسيط ع 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى Town Gate بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|165,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056342
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