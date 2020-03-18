امام شارع رئيسى امتلك شقتك فى Town Gate

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امام شارع رئيسى امتلك شقتك فى Town Gate - في القاهرة مصر

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امتلك شقتك فى Town Gate بالعاصمة الادارية 170 م (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن +Dressing +مطبخ +3 حمام ) امام شارع رئيسى قريب من مولات تجارية وبيوتى سنتر ومطاعم وكافيهات ونادى رياضى ومستشفيات ومدارس كل ده بالتقسيط ع 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى Town Gate بالعاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 165,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/3/2020
رقم الإعلان: 2056342
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