امام النافورة الراقصة اسكن في العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|اسكن في العاصمة الادراية الجديدة امام النافورة الراقصة واستمتع بأجمل فيو من شقتك ومساحتها 218م (5غرفة+3حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد واستمتع بكل الخدمات من مول تجاري وكيدز اريا وجيم وسبا وبحيرات صناعية وتراك للدرجات وملاعب رياضية وخدمات تانية كتير كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|232,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/5/2020
|رقم الإعلان:
|2058735
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