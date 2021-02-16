امام الجامعة الروسية مباشرة امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|امتلك شقتك فى العاصمة الادارية امام الجامعة الروسية مباشرة و قريب من حى السفارات شقة 180 م ( 3 غرف نوم + 2 حمام + ريسبشن + مطبخ ) بجاردن 65 م مجانا واستمتع بكل خدماتك اللى حواليك تراك للجرى و الدراجات و منطقة ملاهى ترفيهية للاطفال و مول تجارى يشمل الكافيهات و المطاعم كل ده بمقدم 180 الف و الباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك باميز مواقع العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|180,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084086
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