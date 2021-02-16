امام الجامعة الروسية مباشرة امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

امتلك شقتك فى العاصمة الادارية امام الجامعة الروسية مباشرة و قريب من حى السفارات شقة 180 م ( 3 غرف نوم + 2 حمام + ريسبشن + مطبخ ) بجاردن 65 م مجانا واستمتع بكل خدماتك اللى حواليك تراك للجرى و الدراجات و منطقة ملاهى ترفيهية للاطفال و مول تجارى يشمل الكافيهات و المطاعم كل ده بمقدم 180 الف و الباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك باميز مواقع العاصمة الادارية