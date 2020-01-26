امام اكبر مجمع سينما ومسارح امتلك صيدليتك بالعاصمة

(للتقسيط)
|امتلك صيدليتك امام اكبر مجمع سينما ومسارح بالعاصمة الادارية الجديدة بمول SIXTY بميز مول بالعاصمة لانه يقع بالحي المالي والحكومي وامام وزارة المالية مباشرة وبجانب اكبر شبكة مواصلات ومترو الانفاق وترام داخلي بالعاصمة الادارية ومساحة الصيدلية 120م بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك بالعاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,700,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050529
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