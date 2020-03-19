امام اكبر شبكة مواصلات في العاصمة امتلك محلك التجاري

(للتقسيط)
|في محلك التجاري في مول sixty بالعاصمة الادارية الجديدة هتقدر تستثمر براحتك في اي وقت ومحلك امام وزارة المالية مباشرة بالحي المالي والحكومي وامام اكبر شبكة مواصلات بها ترام داخلي بالعاصمة ومترو الانفاق واكبر مكتبة بالشرق الاوسط ومجمع سينما ومسارح كبير ومحلك 50م بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح يلا اتصل حالا علي 01279848994 واستثمر بالعاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|195,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056440
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