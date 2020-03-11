امام اجمل اكوا بارك امتلك شاليه في السخنة وصيف براحتك

(للتقسيط)
|امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة علي اجمل اكوا بارك واستمتع مع اولادك بأحلي الخدمات من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير وشاليهك (( 65م )) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر عن شاليهك في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|135,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055633
152,000 جنيه
365,000 جنيه
181,000 جنيه
113,000 جنيه
183,000 جنيه
205,000 جنيه
182,000 جنيه
103,000 جنيه
273,000 جنيه
169,000 جنيه
149,000 جنيه
176,000 جنيه
154,000 جنيه
162,000 جنيه
120,000 جنيه