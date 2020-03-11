امام اجمل اكوا بارك امتلك شاليه في السخنة وصيف براحتك

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة علي اجمل اكوا بارك واستمتع مع اولادك بأحلي الخدمات من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير وشاليهك (( 65م )) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر عن شاليهك في السخنة