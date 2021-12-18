اماكن تصنيع يونيفورم لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
اماكن تصنيع يونيفورم لليونيفورم شركة Tn متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجالات العمل المختلفه بسعر المصنع نحن اصل اليونيفورم . ونتشرف دائما لانضمامكم الى اسرة عملائنا المميزين . لليونيفورم Tn شركة العنوان : 16عدنان مدني (مصطفي رشدى) احمد عرابي- المهندسين 01022216888 – 01119959296
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: merna
التليفون: 01119959296

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 01119959296- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/12/2021
رقم الإعلان: 2115615
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صورة الاعلان: مكان لبيع اليونيفورم - تيشيرت بولو - في الجيزة مصر

مكان لبيع اليونيفورم - تيشيرت بولو

(للبيع)

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مكان لبيع اليونيفورم - تيشيرت بولو 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة Tn لل.
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الجيزة - مصر

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18/12/2021
صورة الاعلان: Security Uniforms لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

Security Uniforms لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

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Security Uniforms لليونيفورم شركة Tn افضل موديلات يونيفورم الامن وشركات الحراسة الخاصة يونيفورم ام.
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18/12/2021
صورة الاعلان: زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال - في الجيزة مصر

زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال

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زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال 01022216888 تصنيع جميع موديلات يونيفورم الحضانه باعلى جوده من خامات .
العنوان:

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اتصل

18/12/2021
صورة الاعلان: شركة توريد مستلزمات ومفروشات طبية لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

شركة توريد مستلزمات ومفروشات طبية لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة توريد مستلزمات ومفروشات طبية لليونيفورم شركة Tn اسعار اليونيفورم الطبي ويونيفورم المستشفيات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/12/2021
صورة الاعلان: Hotel Uniforms - مصنع توريد يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

Hotel Uniforms - مصنع توريد يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Hotel Uniforms - مصنع توريد يونيفورم فنادق 01119959296 نصنع جميع موديلات يونيفورم الفنادق باسعار .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/12/2021
صورة الاعلان: شركات يونيفورم مدارس - مرايل مدرسة - في الجيزة مصر

شركات يونيفورم مدارس - مرايل مدرسة

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- في الجيزة مصر

شركات يونيفورم مدارس - مرايل مدرسة 01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و يونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/12/2021
صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn يونيفورم المصانع وشركات البترول يونيفورم بسعر الجملة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/12/2021
صورة الاعلان: ارواب محاماه - اماكن تصنيع ارواب تخرج - في الجيزة مصر

ارواب محاماه - اماكن تصنيع ارواب تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ارواب محاماه - اماكن تصنيع ارواب تخرج 01119959296 احدث موديلات ارواب التخرج التى تناسب المدارس والج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مدارس - مرايل مدرسة - في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس - مرايل مدرسة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور يونيفورم مدارس - مرايل مدرسة 01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و يونيفورم م.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم وكافيهات - ملابس مطاعم - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وكافيهات - ملابس مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وكافيهات - ملابس مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية- زى طبى - في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية- زى طبى

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية- زى طبى فى شركة فورسيزون لليونيفورم لدينا تشكيلة جديدة من احد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn يونيفورم المصانع وشركات البترول يونيفورم بسعر الجملة ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: ملابس عمال المطعم - طقم مقدم الطعام - في الجيزة مصر

ملابس عمال المطعم - طقم مقدم الطعام

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس عمال المطعم - طقم مقدم الطعام 01119959296 احدث موديلات يونيفورم الشيف والويتر نصنع جميع ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: سعر يونيفورم هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

سعر يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سعر يونيفورم هاوس كيبنج 01022216888 متحصصين فى تصنيع يونيفورم الهاوسكيبنج ويونيفورم عمال النظافه و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم عمال نظافة الفندق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافة الفندق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافة الفندق (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2021
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