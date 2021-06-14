ال جي 32 بوصه 32 lm550bpva LG

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ال جي 32 بوصه 32 lm550bpva LG - في القاهرة مصر

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الجهاز جديد كليا تم فتح الكرتونة فقط والبيع لانه تم الشراء بالخطأ فقط لا غير ضمان سنة من تاريخ 11/6/2021 الماركة: ال جي حجم الشاشة: 32 بوصة تصميم الشاشة: مسطحة دقة الشاشة: HD نوع الشاشة: LED أهم مميزات تلفزيون ال جي تقنية الصوت Dolby Audio™ تمنحك تجربة مشاهدة بصوت قوي كأنك في قاعة السينما رسيفر داخلي إمكانية الاتصال: 1 منفذ USB، و2 منفذ HDMI، و1 مدخل سماعة رقم الموديل: 32LM550BPVA
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: طارق سلطان
التليفون: 01006563352

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العنوان: - مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,600 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/6/2021
رقم الإعلان: 2096933
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السعر
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