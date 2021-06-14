ال جي 32 بوصه 32 lm550bpva LG

الجهاز جديد كليا تم فتح الكرتونة فقط والبيع لانه تم الشراء بالخطأ فقط لا غير ضمان سنة من تاريخ 11/6/2021 الماركة: ال جي حجم الشاشة: 32 بوصة تصميم الشاشة: مسطحة دقة الشاشة: HD نوع الشاشة: LED أهم مميزات تلفزيون ال جي تقنية الصوت Dolby Audio™ تمنحك تجربة مشاهدة بصوت قوي كأنك في قاعة السينما رسيفر داخلي إمكانية الاتصال: 1 منفذ USB، و2 منفذ HDMI، و1 مدخل سماعة رقم الموديل: 32LM550BPVA