ال جي 32 بوصه 32 lm550bpva LG

(للبيع)
|الجهاز جديد كليا تم فتح الكرتونة فقط والبيع لانه تم الشراء بالخطأ فقط لا غير ضمان سنة من تاريخ 11/6/2021 الماركة: ال جي حجم الشاشة: 32 بوصة تصميم الشاشة: مسطحة دقة الشاشة: HD نوع الشاشة: LED أهم مميزات تلفزيون ال جي تقنية الصوت Dolby Audio™ تمنحك تجربة مشاهدة بصوت قوي كأنك في قاعة السينما رسيفر داخلي إمكانية الاتصال: 1 منفذ USB، و2 منفذ HDMI، و1 مدخل سماعة رقم الموديل: 32LM550BPVA
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|طارق سلطان
|التليفون:
|01006563352
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|العنوان:
|- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,600 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096933
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