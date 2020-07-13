(فرص)
|اليوم العالمي لهندسة المعلومات – سجل الان ولاتفوت الفرصة سجل الان في اليوم العالمي لهندسة المعلومات والذي سوف يتم تنضيمة في مدينة الرياض. الأهداف الرئيسية اليوم العالمي لهندسة المعلومات 2020: زيادة الوعي بكيفية استخدام هندسة المعلومات لتقديم تجربة مستخدم مميزة. إبراز التقنيات الجديدة التي بمقدورها القيام يتطوبر هندسة المعلومات. البحث عن الفرص والتحديات في تجربة المستخدم العربية يمكن التسجيل من خلال الموقع / وللإستفسار حساب تويتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|متجر خدمة لي
|التليفون:
|1346456456
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- 1
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064441
اتصل
اتصل