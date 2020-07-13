اليوم العالمي لهندسة المعلومات – سجل الان ولاتفوت الفرصة سجل الان في اليوم العالمي لهندسة المعلومات والذي سوف يتم تنضيمة في مدينة الرياض. الأهداف الرئيسية اليوم العالمي لهندسة المعلومات 2020: زيادة الوعي بكيفية استخدام هندسة المعلومات لتقديم تجربة مستخدم مميزة. إبراز التقنيات الجديدة التي بمقدورها القيام يتطوبر هندسة المعلومات. البحث عن الفرص والتحديات في تجربة المستخدم العربية يمكن التسجيل من خلال الموقع / وللإستفسار حساب تويتر