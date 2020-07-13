اليوم العالمي لهندسة المعلومات – سجل الان ولاتفوت الفرصة

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صورة الاعلان: اليوم العالمي لهندسة المعلومات – سجل الان ولاتفوت الفرصة - في الرياض السعودية

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اليوم العالمي لهندسة المعلومات – سجل الان ولاتفوت الفرصة سجل الان في اليوم العالمي لهندسة المعلومات والذي سوف يتم تنضيمة في مدينة الرياض. الأهداف الرئيسية اليوم العالمي لهندسة المعلومات 2020: زيادة الوعي بكيفية استخدام هندسة المعلومات لتقديم تجربة مستخدم مميزة. إبراز التقنيات الجديدة التي بمقدورها القيام يتطوبر هندسة المعلومات. البحث عن الفرص والتحديات في تجربة المستخدم العربية يمكن التسجيل من خلال الموقع / وللإستفسار حساب تويتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: متجر خدمة لي
التليفون: 1346456456

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العنوان: - 1
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/8/2020
رقم الإعلان: 2064441
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صورة الاعلان: مطلوب مدربين موسيقى - في الرياض السعودية

مطلوب مدربين موسيقى

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

مطلوب مدربين الات موسيقية مثال الاورج الجيتار العود ساكسفون مطلوب فرياض فقط .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

13/7/2020
صورة الاعلان: مطلوب مدربين موسيقى - في الرياض السعودية

مطلوب مدربين موسيقى

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

مطلوب مدربين موسيقى [اورج] [عود] [قيتار] [ساكسفون] [ناي] [بيانو] من جميع الجنسيات شرط ان يكون موهوب.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

12/7/2020
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