الويك اند ميبقاش حلو غير في راس سدر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: الويك اند ميبقاش حلو غير في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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الويك اند ميبقاش حلو من غير صحابك ولمة الصحاب احلي في راس سدر وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وتراك للدراجات ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في راس سدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 74,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/6/2020
رقم الإعلان: 2060970
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شاليهك وسط المساحات الخضرا في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليهك وسط المساحات الخضرا في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك وسط المساحات الخضرا في راس سدر وشوف احلي فيو كل يوم في مصيفك وصيف في هدوء واستجم براحتك وشالي.
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88,000 جنيه

17/6/2020
صورة الاعلان: هتصيف علي اجمل بحر بأمتلاكك شاليه في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

هتصيف علي اجمل بحر بأمتلاكك شاليه في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
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73,000 جنيه

16/6/2020
صورة الاعلان: عايز تستثمر في مكان مختلف امتلك في راس سدر واستثمر براحتك - في جنوب سيناء مصر

عايز تستثمر في مكان مختلف امتلك في راس سدر واستثمر براحتك

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

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جنوب سيناء - مصر
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87,000 جنيه

16/6/2020
صورة الاعلان: في راس سدر امتلك شاليه علي الاكوا بارك وفرح اولادك - في جنوب سيناء مصر

في راس سدر امتلك شاليه علي الاكوا بارك وفرح اولادك

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر علي الاكوا بارك وحمامات السباحة وفرح اولادك وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مط.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

69,000 جنيه

15/6/2020
صورة الاعلان: شاليهك مستنيك في راس سدر بأقل الاسعار وبدون فوائد - في جنوب سيناء مصر

شاليهك مستنيك في راس سدر بأقل الاسعار وبدون فوائد

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

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81,000 جنيه

15/6/2020
صورة الاعلان: بتحب الصيف تعالى استلم شاليهك فورا فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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(للبيع)

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هتحب وتستمتع باحلى صيف عندنا فى جولدن بيتش بامتلاك شاليه 115 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +.
العنوان:

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175,000 جنيه

14/6/2020
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صورة الاعلان: وفر فلوس الايجار وامتلك شاليه في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

وفر فلوس الايجار وامتلك شاليه في راس سدر

(للبيع)

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العنوان:

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القسم: 

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14/6/2020
صورة الاعلان: شوف اولادك مبسوطين و وديهم راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شوف اولادك مبسوطين و وديهم راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

14/6/2020
صورة الاعلان: في راس سدر استمتع بالمصيف مع عيلتك - في جنوب سيناء مصر

في راس سدر استمتع بالمصيف مع عيلتك

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر علي احلي فيو واجمل شاطئ بأحلي بحر في راس سدر واستمتع بأحلي الخدمات حمامات سب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

73,000 جنيه

13/6/2020
صورة الاعلان: من غير م تسأل كتير شاليهك في راس سدر ومن غير تفكير - في جنوب سيناء مصر

من غير م تسأل كتير شاليهك في راس سدر ومن غير تفكير

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

82,000 جنيه

13/6/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه بحديقة روعة فى السخنة - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه بحديقة روعة فى السخنة

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك بحديقة روعة فى لاسيرينا بالم بيتش 120 م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 ح.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

189,000 جنيه

10/6/2020
صورة الاعلان: استلم فورا وامتلك شاليه بروف فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

استلم فورا وامتلك شاليه بروف فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

دلوقتى هتقدر تستمتع بحفلات الشواء والباربكيو بامتلاك شاليه بروف فى راس سدر 105 م (2 غرفة نوم +ريسبشن.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

167,000 جنيه

8/6/2020
صورة الاعلان: في راس سدر امتلك شاليهك علي البحر من غير مقدم - في جنوب سيناء مصر

في راس سدر امتلك شاليهك علي البحر من غير مقدم

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر علي البحر مباشرة واستمتع مع اولادك بمصيفك وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

7/6/2020
صورة الاعلان: استمتع بأحلي مصيف مع اولادك وامتلك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

استمتع بأحلي مصيف مع اولادك وامتلك في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك في راس سدر واستمتع بأحلي مصيف مع اولادك وعيلتك وامتلك شاليه 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امري.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

88,000 جنيه

7/6/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك واستلمه فورى فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك واستلمه فورى فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك قريب من خدماتك فى جولدن بيتش راس سدر تشطيب سوبر لوكس 120 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ ام.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

199,000 جنيه

6/6/2020
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