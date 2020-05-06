الويك اند في راس سدر مش زي اي مكان تاني

(للبيع)
|استمتع بالويك اند في لاسيرينا باي راس سدر وخلي الويك اند مختلف وامتلك شايلهك علي حمامات السباحة والاكوا بارك واستمتع بأحلي صيد في مارينا للصيد ومرسي لليخوت وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبمقدم بسيط يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 عشان تعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|66,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/5/2020
|رقم الإعلان:
|2058982
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