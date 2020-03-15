الويك اند بقي مختلف في راس سدر

امتلك شاليه في راس سدر وهتعيش بشكل مختلف مع اولادك او اصحابك وبعيد عن الزحمة وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك وكيدز اريا وتراك للدراجات وامن وحراسة 24 ساعة وبحيرات صناعية وخدمات غيرهم كتير وشاليهك 95م(3غرفة+2حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل حالا علي 01279848994 وامتلك في راس سدر