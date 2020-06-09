الوكيل الوحيد والحصرى للانتركم فارفيزا farfisa الايطالى فى مصر

الشركة الدوليه للتجارة والأتصالات IBC الوكيل الوحيد والحصرى للانتركم الصوتى والمرئى فى مصر ايام العمل : من الأحد للخميس حتى الخامسة عصرا الأنتركم بالكامل ايطالى المنشأ ويمكن تجميع حتى 80 خط على نفس اللوحة وكذلك ممكن التركيب بأكتر من طريقة تركيب للنظام طريقة 5 طرف وطريقة 2 طرف الموفرة جدا للكابلات . ممكن التحكم فى اكثر من باب من نفس السماعة ويمكن تجميع نظام صوتى ومرئى فى لوحة واحده ومتوفر كافة انواع قطع الغيار بدل من تغيير جزء كامل بالنظام . ومتوفر منه حاليا كيت مرئى بشاشة 7 بوصه الوان ولوحه مرئى سعة 4 خط والشركة ترحب بالتعامل مع الموزعين فى محافظات الصعيد مثل قنا وأسيوط وكذلك الأقصر وأسوان والفيوم للأستفسار : أ / الهـام أمـين عـلى 01062157490 E-mail : elhamibc@gmail.com