الوفاء للخدمات المنزلية و الرعاية الشامله

(فرص)
|الوفاء للخدمات اللمنزلية و الرعاية الشامله تقوم بتوفير جميع انواع العمالة المنزلية و الرعاية الشامله لكبار السن و مراعه الاطفال في جميع فترات السن و تقوم بتوفير جميع امنواع المساعدين بيبي سيتر و الطباخات و عاملات النظافة بجميع الضمانات و بعقود موثقة بتوفير العاملات المصريات و الغير مصريات اليوميه و الشهرية و نقوم برش البيوت ضد الحشرات و ضد فيروس كرونا لحماية اسرتك او شركتك او مصنعك مع الوفاء للخدمات كل شئ موثق التواصل فون او واتس اب : 01275550242 / 01555656697 / 01027904477
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوفاء للخدمات المنزلية و رعاية المسنين
|التليفون:
|01275550242/01555656697
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|العنوان:
|سيدي جابر- الاسكندرية
الأقصر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085885
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