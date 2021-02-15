الوفاء للخدمات المنزلية و الرعاية الشامله

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تفاصيل الإعلان
نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجليسات المسنين وراعيات المسنين المقيمات والغيير مقيمات والشهرية واليومية من جميع الجنسيات كما نوفر السائق والساعى والشيف وعمال البوفيه ونوفر البواب والجناينى والبودى جارد نرعى المسنين والمسنات بمنازلهم بأيدى أمينة و رحيمة ومتخصصة ونوفر خدمات التمريض المنزلى اليومى بالمنازل للحالات السهلة والحرجة والمتقدمة . خدماتنا متوفرة لجميع المحافظات و جميع المناطق طوال ايام الاسبوع خدمة 24 ساعة لل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوفاء للخدمات المنزلية و رعاية المسنين
التليفون: 01275550242/01555656697

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العنوان: سيدي جابر- الاسكندرية
البحيرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/2/2021
رقم الإعلان: 2083881
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب من المالك شقق ومحلات للايجار بمدينة نصر

مطلوب من المالك شقق ومحلات للايجار بمدينة نصر

(مطلوب للإيجار)

مطلوب من المالك شقق ومحلات للايجار بمدينة نصر للتواصل واتس / 01099173198 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

6,000 جنيه

15/2/2021
صورة الاعلان: وظائف

وظائف

(فرصة عمل)

مدخل بيانات – ال يشترط خبرة – السن من 18 : 45 سنة – ال يقل المؤهل عن اعدادي – شفت العمل 6 ساعات – تو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

15/2/2021
صورة الاعلان: وظائف

وظائف

(طلب عمل)

خدمة عمالء براتب ثابت 4000ج بتامين صحي وتامين اجتماعي وزيادة سنوية مرتين في السنة باجازة الجمعة من ك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

15/2/2021
صورة الاعلان: بدون رسووووم مطلوب عمال انتاج باحدي مصانع اكتوبر

بدون رسووووم مطلوب عمال انتاج باحدي مصانع اكتوبر

(فرصة عمل)

مطلوب عمال انتاج باحدي مصانع اكتوبر مرتبات تبداء من 3000ج ل3600ج تامينات اجتماعيه صحيه وطبيه تعين.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

3,000 جنيه

15/2/2021
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه

ماكينات ورقيه

(للبيع)

تقدم شركة دالتكس إيجيبت للإستيراد والتصدير لعملائها الكرام 🤝 { ماكينة طباعة الفلكسو 5 الوان .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

15/2/2021
صورة الاعلان: ونيفورم حضانات

ونيفورم حضانات

(للبيع)

يونيفورم حضانه - صور يونيفورم حضانات 01223182572 نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحضانات و اخ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/2/2021
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صورة الاعلان: ثياب تخرج – ارواب تخرج

ثياب تخرج – ارواب تخرج

(للبيع)

ثياب تخرج – ارواب تخرج 01118689995 Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduation Robes - Gradu.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/2/2021
صورة الاعلان: مزرعة خيل للبيع داخل كمبوند الهاشمية

مزرعة خيل للبيع داخل كمبوند الهاشمية

(للبيع)

مزارع_الهاشمية🌿 فرصة لكل مربى الخيل 🐎 فى مصر 👌 للبيع مزرعة خيول 🐎 ع.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

900,000 جنيه

15/2/2021
صورة الاعلان: خصومات نقدية على اثاث المكاتب والشركات ارخص اسعار اثاث مكتبي لدى اوفيس وود

خصومات نقدية على اثاث المكاتب والشركات ارخص اسعار اثاث مكتبي لدى اوفيس وود

(للبيع)

اوفيس وود فرنتشر 01003755888 معارض اثاث مكتبي متكامل Office Wood Furniture - فرش مقرات ادارية - مكات.
العنوان:

الجيزة - مصر

10 جنيه

15/2/2021
صورة الاعلان: قميص بدله - يونيفورم هاوس كيبنج

قميص بدله - يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

قميص بدله - يونيفورم هاوس كيبنج 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/2/2021
صورة الاعلان: يونيفورم هاوسكيبنج - اشكال يونيفورم عاملات نظافه

يونيفورم هاوسكيبنج - اشكال يونيفورم عاملات نظافه

(للبيع)

يونيفورم هاوسكيبنج - اشكال يونيفورم عاملات نظافه 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس ك.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/2/2021
صورة الاعلان: اسعار كولدير مياه السبيل

اسعار كولدير مياه السبيل

(للبيع)

شركة الرواد 01004761907 01000056228 01114244472 اعمل خير وصدقة جارية تعيشلك طول العمر فى المدارس وال.
العنوان:

الغربية - مصر

2,500 جنيه

15/2/2021
صورة الاعلان: كولدير ومبردات الصدقة الجارية

كولدير ومبردات الصدقة الجارية

(للبيع)

شركة الرواد 01004761907 01000056228 01114244472 اعمل خير وصدقة جارية تعيشلك طول العمر فى المدارس وال.
العنوان:

الشرقية - مصر

2,500 جنيه

15/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للعراق

مطلوب للسفر للعراق

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات الدواجن بالعراق : . عمال دواجن . برجاء ارسال السيرة الذاتيه مع صور الشغل واتس 010.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/2/2021
صورة الاعلان: قاعات تدريب لايجار بالهرم الرئيسي (أيفنت - كورس – ورشهه عمل – اجتماع )

قاعات تدريب لايجار بالهرم الرئيسي (أيفنت - كورس – ورشهه عمل – اجتماع )

(للإيجار)

بدأ السنة الجديدة بشكل مختلف مع #صرح 🖌و استعد لشغلك و انت مرتاح 🔍بتدور علي #قاعه ك.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

50 جنيه

15/2/2021
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