الوطنيه للخدمات بتقدملك كل خدمات النظافة عاملات نظافة شغالات مقيمه وغير مقي

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الشرقية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: الوطنيه للخدمات بتقدملك كل خدمات النظافة عاملات نظافة شغالات مقيمه وغير مقي - في الشرقية مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

"""نوفر للأسر والعائلات الراقية بالضمانات مربيات الاطفال وعاملات النظافة والطباخات و الجليسات و راعيات المسنين ونرعى المسنين الحرجة والمتقدمة و المسنين كما نوفر السائق والساعى والشيف ونوفر خدمة التمريض المنزلى ونرعى المسنين بمنازلهم اتعاب المكتب شهر مقدم من المرتب مع ضمان حق العميل فى استبدال العمالة خلال ثلاث اشهر من التعاقد 01017902000 - 01126700074 - 01223333060 - 01555656697 "
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الشركه الوطنيه للخدمات المنزلية وتوفير الشغالات ومربيات الاطفال وعاملات النظافة المنزلية ولراعيات المسنين بالمنزل 01223333060
التليفون: 0101790200 - 01126700074 - 01223333060 - 01555656697

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الزقازيق
الشرقية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/7/2020
رقم الإعلان: 2064147
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: طرق تنظيف خزانات المياه المنزلية - في الشرقية مصر

طرق تنظيف خزانات المياه المنزلية

(للبيع)

- في الشرقية مصر

طرق تنظيف خزانات المياه المنزلية01207155552/طرق تنظيف خزانات المياه المنزلية01207155552/طرق تنظيف خز.
العنوان:

الشرقية - مصر

50 جنيه

3/5/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager