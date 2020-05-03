الوطنيه للخدمات بتقدملك كل خدمات النظافة عاملات نظافة شغالات مقيمه وغير مقي

(للبيع)
|"""نوفر للأسر والعائلات الراقية بالضمانات مربيات الاطفال وعاملات النظافة والطباخات و الجليسات و راعيات المسنين ونرعى المسنين الحرجة والمتقدمة و المسنين كما نوفر السائق والساعى والشيف ونوفر خدمة التمريض المنزلى ونرعى المسنين بمنازلهم اتعاب المكتب شهر مقدم من المرتب مع ضمان حق العميل فى استبدال العمالة خلال ثلاث اشهر من التعاقد 01017902000 - 01126700074 - 01223333060 - 01555656697 "
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الشركه الوطنيه للخدمات المنزلية وتوفير الشغالات ومربيات الاطفال وعاملات النظافة المنزلية ولراعيات المسنين بالمنزل 01223333060
|التليفون:
|0101790200 - 01126700074 - 01223333060 - 01555656697
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|العنوان:
|- الزقازيق
الشرقية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/7/2020
|رقم الإعلان:
|2064147
50 جنيه