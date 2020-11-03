الوطنية مكتب شغالات وخدم وجليسات مسنين على قدر عالى من الالتزام والجدية

(للبيع)

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مصر (الإسكندرية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
"نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجليسات المسنين وراعيات المسنين المقيمات والغيير مقيمات والشهرية واليومية من جميع الجنسيات كما نوفر السائق والساعى والشيف وعمال البوفيه ونوفر البواب والجناينى والبودى جارد نرعى المسنين والمسنات بمنازلهم بأيدى أمينة و رحيمة ومتخصصة ونوفر خدمات التمريض المنزلى اليومى بالمنازل للحالات السهلة والحرجة والمتقدمة . خدماتنا متوفرة لجميع المحافظات و جميع المناطق طوال ايام الاسبوع خدمة 24 ساعة ل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية للعمالة المنزلية 01152290062_ 01273578880
التليفون: 01151800999

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العنوان: الاسكندريه- الاسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/12/2020
رقم الإعلان: 2075953
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم امن

شركات تصنيع يونيفورم امن

(للبيع)

شركات تصنيع يونيفورم امن 01223182572 اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او شركات ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: يونيفورم خدم - موديلات يونيفورم هاوس كيبنج

يونيفورم خدم - موديلات يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

يونيفورم خدم - موديلات يونيفورم هاوس كيبنج 01118689995 فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل ج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم - يونيفورم مطبخ

يونيفورم مطاعم - يونيفورم مطبخ

(للبيع)

يونيفورم مطاعم - يونيفورم مطبخ 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: مريلة مطبخ بلاستيك شفافه

مريلة مطبخ بلاستيك شفافه

(للبيع)

مريلة مطبخ بلاستيك شفافه 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من كاب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: ملابس حفلات خريجين شركة 3A لليونيفورم

ملابس حفلات خريجين شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

ملابس حفلات خريجين ( 01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/12/2020
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صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم ( بأقل الاسعار )

اماكن تصنيع يونيفورم ( بأقل الاسعار )

(للبيع)

اماكن تصنيع يونيفورم ( بأقل الاسعار 01223182572 ) نحن شركة السلام متخصصون في تصميم و تنفيذ جميع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: سكراب طبي - شركة تصنيع يونيفورم طبى

سكراب طبي - شركة تصنيع يونيفورم طبى

(للبيع)

سكراب طبي - شركة تصنيع يونيفورم طبى 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات والم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: حساس دخان الحريق Addressable انتاج انجليزى

حساس دخان الحريق Addressable انتاج انجليزى

(للبيع)

حساس دخان الحريق Addressable انتاج انجليزى يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

14/12/2020
صورة الاعلان: احدث أجهزة الحضور والانصراف ماركة ZKTECO

احدث أجهزة الحضور والانصراف ماركة ZKTECO

(للبيع)

احدث أجهزة الحضور والانصراف ماركة ZKTECO يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

14/12/2020
صورة الاعلان: أحدث البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات 33 ZONEماركة ZKTeco

أحدث البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات 33 ZONEماركة ZKTeco

(للبيع)

أحدث البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات 33 ZONEماركة ZKTeco يسر شركة Royal Surveillance systems الم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

14/12/2020
صورة الاعلان: مزارع للبيع

مزارع للبيع

(للبيع)

الاستثمار الزراعى ولانتاج الحيوانى الضامن الوحيد للاستقرار المالى والمعيشى. أمتلك مزرعه داخ.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه بروف من بلوبلو واتنقل بين انحاء القريه في lazy river بالسخنة

امتلك شاليه بروف من بلوبلو واتنقل بين انحاء القريه في lazy river بالسخنة

(للتقسيط)

استمتع بهواء طبيعي ومنعش طول السنة باطلالة مميزة علي البحر وامتلك شاليه بروف واسع عن طريق زعفرانه وع.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

251,000 جنيه

14/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه بجاردن في وسط شبه جزيرة براس سدر تشطيب سوبر لوكس علي بعد60 كيلو

امتلك شاليه بجاردن في وسط شبه جزيرة براس سدر تشطيب سوبر لوكس علي بعد60 كيلو

(للتقسيط)

امتلك شاليه بجاردن في روزا عمق 200متر فدان و مسافات بين الوحدات علي البحر يعني هتقدر تعيش في خصوصية .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

14/12/2020
صورة الاعلان: استمتع بهواية الصيد معاناوامتلك شاليهك في راس سدر علي بعد ساعة ونص من القاه

استمتع بهواية الصيد معاناوامتلك شاليهك في راس سدر علي بعد ساعة ونص من القاه

(للتقسيط)

امتلك شاليه بروف علي شبه جزيرة يعني هتقدر تشوف البحر من اي مكان في القريه براس سدر مباشرة بعد نفق ال.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

14/12/2020
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