الوطنية للخدمات توفر للاسروالعائلات الشغالة والمربية وجليسات المسنين

"""نوفر للأسر والعائلات الراقية بالضمانات مربيات الاطفال وعاملات النظافة والطباخات و الجليسات و راعيات المسنين ونرعى المسنين الحرجة والمتقدمة و المسنين كما نوفر السائق والساعى والشيف ونوفر خدمة التمريض المنزلى ونرعى المسنين بمنازلهم اتعاب المكتب شهر مقدم من المرتب مع ضمان حق العميل فى استبدال العمالة خلال ثلاث اشهر من التعاقد 01017902000 - 01126700074 - 01223333060 - 01557760999 "