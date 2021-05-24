الوطنية للخدمات توفر للاسروالعائلات الشغالة والمربية وجليسات المسنين

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تفاصيل الإعلان
"""نوفر للأسر والعائلات الراقية بالضمانات مربيات الاطفال وعاملات النظافة والطباخات و الجليسات و راعيات المسنين ونرعى المسنين الحرجة والمتقدمة و المسنين كما نوفر السائق والساعى والشيف ونوفر خدمة التمريض المنزلى ونرعى المسنين بمنازلهم اتعاب المكتب شهر مقدم من المرتب مع ضمان حق العميل فى استبدال العمالة خلال ثلاث اشهر من التعاقد 01017902000 - 01126700074 - 01223333060 - 01557760999 "
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنيه للحدمات
التليفون: 01223333060

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الوطنية للخدمات وكافة الأحتياجات المنزلية من بيبي سيتر وشغالة وجليسات مسنين 01223333060- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/6/2021
رقم الإعلان: 2097832
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هاوس كيبنج للعمل بالمنازل والفنادق

(فرصة عمل)

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شباب فقط للعمل بالسياحة ) هاوس كيبنج ( السن من 18 : 30 سنة – إقامة كاملة سكن ومواصلات و 3 وجبات – 23.
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القاهرة - مصر

3,000 جنيه

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خبره فى اعمال النظافه المنزليه ونظافه المكاتب العمل باليوميه

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29/3/2021
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