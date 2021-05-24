الوطنية للخدمات توفر للاسروالعائلات الشغالة والمربية وجليسات المسنين

(فرصة عمل)
|"""نوفر للأسر والعائلات الراقية بالضمانات مربيات الاطفال وعاملات النظافة والطباخات و الجليسات و راعيات المسنين ونرعى المسنين الحرجة والمتقدمة و المسنين كما نوفر السائق والساعى والشيف ونوفر خدمة التمريض المنزلى ونرعى المسنين بمنازلهم اتعاب المكتب شهر مقدم من المرتب مع ضمان حق العميل فى استبدال العمالة خلال ثلاث اشهر من التعاقد 01017902000 - 01126700074 - 01223333060 - 01557760999 "
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنيه للحدمات
|التليفون:
|01223333060
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|العنوان:
|الوطنية للخدمات وكافة الأحتياجات المنزلية من بيبي سيتر وشغالة وجليسات مسنين 01223333060- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097832
3,000 جنيه
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