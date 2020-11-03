الوطنية لكافة احتياجات البيت الراقي بجميع محافظات مصر

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الشرقية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
"خدمات عامة للشركات وتوفير عمالة منزلية بالضمانات للاسر فقط 01223333060 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات الراقية فقط جميع انواع الخدم والعمالة المنزلية والخادمات المصريات والاجانب مثل مربيات الاطفال والشغالات وعاملات النظافة المقيمات والشهرية واليومية وراعيات المسنين بالمنزل وخدمات التمريض المنزلى ونرعى المسنين والمرضى بمنازلهم بأيدى امينة ورحيمة ومتخصصة ونرعى ونخدم ذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الحرجة والمتقدمة بالمنزل ونوفر السائق والساعى والشيف و السفرجى والجناينى والبواب والحارس والصبى والسكر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية للعمالة المنزلية 01152290062_ 01273578880
التليفون: 01151800999

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الكورنيش
الشرقية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/12/2020
رقم الإعلان: 2076759
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم فنادق

شركة تصنيع يونيفورم فنادق

(للبيع)

شركة تصنيع يونيفورم فنادق 01200561116 شركات توريد ملابس فنادق اماكن تصنيع يونيفورم فنادق مصنع يو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/12/2020
صورة الاعلان: ارواب التخرج - صور قبعات التخرج

ارواب التخرج - صور قبعات التخرج

(للبيع)

ارواب التخرج - صور قبعات التخرج 01223182572 عبايات تخرج cap and gown graduation عبايات حفلات التخرج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/12/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

شركة تصنيع يونيفورم مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

شركة تصنيع يونيفورم مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) اشكال يونيفورم مطاعم يونيفورم مطاع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/12/2020
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم مدارس

اسعار يونيفورم مدارس

(للبيع)

اسعار يونيفورم مدارس 01003358542 سعر يونيفورم مدارس ملابس مدرسه ملابس مدرسية للبنات مرايل مدرسة زي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/12/2020
صورة الاعلان: شركة توريد مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

شركة توريد مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

شركة توريد مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركات مستلزمات الفنادق دليل .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/12/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بجاردن واستمتع باطلالة متميزة علي بحر براس سدر

امتلك شاليهك بجاردن واستمتع باطلالة متميزة علي بحر براس سدر

(للتقسيط)

امتلك شاليهك بموقع متميز من البحر بمساحة 67م مكون من (غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+حديقة) استمتع باجمل الم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

67,000 جنيه

19/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه للبيع بروف واسع لحفلات الشواه علي بد 60 كيلو من القاهرة

امتلك شاليه للبيع بروف واسع لحفلات الشواه علي بد 60 كيلو من القاهرة

(للتقسيط)

اختم 2020 بامتلاك شاليهك في راس سدر باقل مقدم واطول فترة سداد بمساحة 84م مكون من (2غرفة+حمام+مطبخ +ر.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

19/12/2020
صورة الاعلان: متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجاراليومي والشهري بموقع مميز

متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجاراليومي والشهري بموقع مميز

(للإيجار)

متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجاراليومي والشهري بموقع مميز بمدينه نصر بجوار دار الدفاع الجوي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

250 جنيه

19/12/2020
صورة الاعلان: فرصة مميزة جدا

فرصة مميزة جدا

(للبيع)

شقه 190متر واجهة بحري (استلام فوري للشقة) (3غرف +3حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق * با.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

720,000 جنيه

19/12/2020
صورة الاعلان: فرصة مميزة جدا

فرصة مميزة جدا

(للبيع)

شقه 190متر واجهة بحري (استلام فوري للشقة) (3غرف +3حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق * با.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

720,000 جنيه

19/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب اخصائيات وفنيات تمريض بالسعودية

مطلوب اخصائيات وفنيات تمريض بالسعودية

(فرصة عمل)

#تعاقد من مصر - الباحة #مطلوب_ممرضات نطلب (أخصائيات وفنيات تمريض ) للعمل لدى مجمع طبي شهير بمدينة #.
العنوان:

الجيزة - مصر

4,500 ريال

19/12/2020
صورة الاعلان: ممرضات المدينه المنوره

ممرضات المدينه المنوره

(فرصة عمل)

مطلوب #أخصائيات تمريض / #فنيات تمريض #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب (أخصائيات وفنيات تمريض) ل.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

19/12/2020
صورة الاعلان: ممرضات المدينه المنوره

ممرضات المدينه المنوره

(مطلوب)

مطلوب #أخصائيات تمريض / #فنيات تمريض #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب (أخصائيات وفنيات تمريض) ل.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

19/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

سيتم عمل المقابله الشخصيه يوم الأحد الساعه 12 ظهرا بمقر شركه اجاده للتوظيف على العنوان التالى : 3 ش .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

19/12/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager