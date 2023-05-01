الوان الكوريان (الرخام الصناعى ) على عكس الجرانيت و الرخام الطبيعى ، فإن الكوريان غير مسامى لذلك لا يمكن للجراثيم أن تنمو داخل مسام الكوريان مثل الرخام الطبيعى . حتى الرطوبه لا يمكن أن تتسلل وتسبب الضرر ومع كثرة الألوان المتاحة منه , من السهل الحفاظ على مطبخ صحى بأحدث التصميمات العصرية. شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_ابتكار📌 للتواصل لمعرفة الاسعار و المعاينة: Whatsapp : : 01022980601 email: egystone.m@gmail.com العنوان: (15) ش طة حسين النزهة الجديدة بجوار نقطة النزهة