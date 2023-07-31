(For Sale)
|الواح الكومباكت لفواصل الحمامات الكومباكت hpl شامل الاكسسوارات 304 استخدامات كومباكت HPL قواطيع حمامات وابواب وفواصل الحمامات. كبارتشنات وفواصل للحمامات والمباول. قرص الترابيزات للمطاعم والكافيهات والنوادى. دواليب / لوكرز فى المصانع والشركات والنوادى و الجيمات والمستشفيات والمدارس والمطاعم شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_ابتكار : : 01022980601 email: egystone.m@gmail.com العنوان: (15) ش طة حسين النزهة الجديدة بجوار نقطة النزهة الجديدة
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|m egystone
|Telephone:
|01022980601
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|Location:
|15 ش طه حسين النزهة الجديدة بجوار نقطة النزهة- حي النزهة
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1 Pound
|Posting Date:
|31/7/2023
|Ad Number:
|2239817
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 جنيه مصرى
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
11,786 Pound