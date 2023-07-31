الواح الكومباكت لفواصل الحمامات الكومباكت hpl

(For Sale)

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Ad Photo: الواح الكومباكت لفواصل الحمامات الكومباكت hpl - in Cairo Egypt

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الواح الكومباكت لفواصل الحمامات الكومباكت hpl شامل الاكسسوارات 304 استخدامات كومباكت HPL قواطيع حمامات وابواب وفواصل الحمامات. كبارتشنات وفواصل للحمامات والمباول. قرص الترابيزات للمطاعم والكافيهات والنوادى. دواليب / لوكرز فى المصانع والشركات والنوادى و الجيمات والمستشفيات والمدارس والمطاعم شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_ابتكار : : 01022980601 email: egystone.m@gmail.com العنوان: (15) ش طة حسين النزهة الجديدة بجوار نقطة النزهة الجديدة
Contact The Advertiser:
Contact Name: m egystone
Telephone: 01022980601

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: 15 ش طه حسين النزهة الجديدة بجوار نقطة النزهة- حي النزهة
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 1 Pound
Posting Date: 31/7/2023
Ad Number: 2239817
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Price
Posting Date
Ad Photo: ابواب حمامات كومباكت hpl - in Cairo Egypt

ابواب حمامات كومباكت hpl

(For Sale)

- in Cairo Egypt

#أبواب_حمامات ضمان سنوات ضد #المياه أو #الكسر أو #الخدش شاملة الاكسسوارات أستانلس 304 مستوردة ماركة .
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

31/7/2023
Ad Photo: فواصل و ابواب حمامات كومباكت hpl - in Cairo Egypt

فواصل و ابواب حمامات كومباكت hpl

(For Sale)

- in Cairo Egypt

فواصل و ابواب حمامات كومباكت hpl من شركة نورن ديزاين للكومباكت hpl قواطيع و فواصل و ابواب الحمامات .
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

31/7/2023
Ad Photo: قاطوع كومباكت ايجي ستون hpl - in Cairo Egypt

قاطوع كومباكت ايجي ستون hpl

(For Sale)

- in Cairo Egypt

قاطوع كومباكت ايجي ستون قواطيع و ابواب كومباكت hpl صيني و هندى و فرنساوى باكسسوارات استانلس ستيل 304.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

30/7/2023
Ad Photo: كوريان بديل الرخام مضاد للبكتريا - in Cairo Egypt

كوريان بديل الرخام مضاد للبكتريا

(For Sale)

- in Cairo Egypt

البوست ده مخصوص لكل اللى هيعمل مطبخ جديد 🥳 ركزوا معايا علشان هقولكم معلومة مهمه اوى 👌.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

30/7/2023
Ad Photo: فواصل و ابواب حمامات كومباكت hpl - in Cairo Egypt

فواصل و ابواب حمامات كومباكت hpl

(For Sale)

- in Cairo Egypt

فواصل و ابواب حمامات كومباكت hpl من شركة نورن ديزاين للكومباكت hpl قواطيع و فواصل و ابواب الحمامات .
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

30/7/2023
Ad Photo: كومباكت خامة تعيش معاك العمر كله - in Cairo Egypt

كومباكت خامة تعيش معاك العمر كله

(For Sale)

- in Cairo Egypt

قواطيع حمامات كومباكت# HPL 🎇🎇🎇 شركة ايلى-بوب-ديزاين 👍 أحسن سعر لفوا.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

29/7/2023
Ad Photo: أسعار الواح كومباكت hpl لقواطيع وابواب الحمامات - in Cairo Egypt

أسعار الواح كومباكت hpl لقواطيع وابواب الحمامات

(For Sale)

- in Cairo Egypt

HPL نتشرف بان نقدم لسيادتكم قواطيع الحمامات الكومباكت ويستخدم فى : قواطيع الحمامات , فواصل الحمام.
Location:

Cairo - Egypt

1 جنيه مصرى

29/7/2023
Ad Photo: كوريان ابيض فى ايجي ستون - in Cairo Egypt

كوريان ابيض فى ايجي ستون

(For Sale)

- in Cairo Egypt

كوريان ابيض فى ايجي ستون الابيض معروف بشياكته و جاذبيته و جماله . عشان كدا ايجي ستون بتقدم الكوريان.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

29/7/2023
Ad Photo: اسعار كومباكت hpl - الواح كومباكت hpl - in Cairo Egypt

اسعار كومباكت hpl - الواح كومباكت hpl

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جميع خامات الكومباكت hpl شركة نورن ديزاين بتضمنلك جوده وفنش مظبوط وتوريد وتركيب في ميعاده كومباكت .
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

27/7/2023
Ad Photo: اشكال وتصميمات والوان كثيرة جدا من الكوريان - in Cairo Egypt

اشكال وتصميمات والوان كثيرة جدا من الكوريان

(For Sale)

- in Cairo Egypt

هو ايه الكوريان ده؟؟؟ ✋ فى البداية كدة مسمهوش كوريان هو اسمه الواح رخام صناعى . فى شركات كتير .
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

27/7/2023
Ad Photo: اسعار كومباكت hpl - الواح كومباكت hpl - in Cairo Egypt

اسعار كومباكت hpl - الواح كومباكت hpl

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جميع خامات الكومباكت hpl شركة نورن ديزاين بتضمنلك جوده وفنش مظبوط وتوريد وتركيب في ميعاده كومباكت .
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

27/7/2023
Ad Photo: اكثر من 100 لون من الكوريان - in Cairo Egypt

اكثر من 100 لون من الكوريان

(For Sale)

- in Cairo Egypt

بتدور على مطبخ بخامات عالية🤔 محتاج رخامة تبقى مقاومة للبكتريا والحشرات🙈 ومش بس كده ب.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

26/7/2023
Ad Photo: قواطيع hpl compact partition - in Cairo Egypt

قواطيع hpl compact partition

(For Sale)

- in Cairo Egypt

قواطيع hpl compact partition شركة ايجي ستون متخصصون فى عمل قواطيع الحمامات والبارتشين والكبائن من ال.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

26/7/2023
Ad Photo: تقدم شركة ايلى بوب ديزاين لعملاءها #قواطيع_حمامات - in Cairo Egypt

تقدم شركة ايلى بوب ديزاين لعملاءها #قواطيع_حمامات

(For Sale)

- in Cairo Egypt

تقدم شركة ايلى بوب ديزاين لعملاءها احدث و أجود الخامات من الكومباكت قواطيع فواصل الحمامات hpl صيني .
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

25/7/2023
Ad Photo: شركة نورن ديزاين لقواطيع وابواب الحمامات - in Cairo Egypt

شركة نورن ديزاين لقواطيع وابواب الحمامات

(For Sale)

- in Cairo Egypt

كومباكت HPL من نور ديزاين يستخدم في قواطيع الحمامات وفواصل المباول وبارتيشن حمامات سمك 12 ملى والاك.
Location:

Cairo - Egypt

11,786 Pound

25/7/2023
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