(For Sale)
|بادر بالحجز معنا الهيتر المزارع الصيني الصغير والكبير 📌يستخدم لتدفئة الصوب الزراعية. تدفئة الأماكن المغلقة. تدفئة مزارع الدواجن والأرانب ،والصوب الزراعيه . 📌شركة الجوهري توفر لعملائها كافة أعمال التوريد ،والتركيب ، والصيانة . دفايات,تدفئة,صقيع,شتاء,جو,معدات,مصانع,الاعلاف,تجهيز,مزارع,الدواجن,الأرانب, الهيتر, الصيني, لتدفئة ,المزارع, 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 01001160396-002 01272227795-002 047-3107078 🌐 او زيارة موقعنا : www.elgoharyeg.com أو زيارة صفحتنا علي الفيس بوك: .
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|daltexeg
|Telephone:
|01098466166
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|دائرى المعادى- القطامية
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|Call
|Posting Date:
|30/10/2023
|Ad Number:
|2247798
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
Call
Call
111 جنيه مصري
Call
111 جنيه مصري
Call
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري